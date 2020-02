Flugtfange er tavs i retten om syv sigtelser

Hemin Dilshad Saleh ønsker ikke at svare på spørgsmål. Adskillige politifolk bevogter ham i retslokalet. Han er netop blevet udleveret fra Spanien, hvor han skjulte sig i Barcelona.

- Vi tager ikke stilling til sigtelserne i dag, siger mandens forsvarer, advokat Louise Traberg Smidt.

I alt syv forskellige lovovertrædelser gennemgår anklageren, Andreas Christensen.

Blandt andet kommer det frem, at der ved befrielsesaktionen 19. november blev brugt gas- og signalpistoler. De blev indsmuglet i en kageæske. Derefter blev de to våben vendt mod personalet.

Derfor sigtes Hemin Dilshad Saled for ulovlig tvang og for trusler mod de ansatte på sygehuset.

I retslokalet er han iført blandt andet en blå hættetrøje. Han kigger sig omkring, mens betjente løsner håndjernene. Forsvareren går ud for at hente familiemedlemmer, men de er der ikke. Retsmødet holdes bag lukkede døre.

Den 24-årige har været med i banden NNV. I efteråret var han varetægtsfængslet for at have deltaget i et råt overfald, som fandt sted i DK Frisørsalon på Nørrebrogade i København i september 2018. I alt deltog 19 mænd i den grove vold, mener politiet.

Men Saleh blev overført til sygehuset i stedet for et arresthus, mens han ventede på at komme for retten. Og på den retspsykiatriske afdeling blev befrielsen altså gennemført med stor voldsomhed. Flere andre mænd er siden af Sydsjælland og Lolland-Falsters Politi blevet anholdt for at have deltaget.

I sagen om frisørsalonen blev 16 mænd dømt i oktober sidste år. Straffene var mellem to år og otte måneder og seks måneder. Volden skyldtes en intern konflikt i bandemiljøet, fastslog retsformanden.