Flugten fortsætter: Alternativets presseansvarlig forlader partiet

Alternativets presseansvarlig, Rune Langhoff, har sagt sit job op og meldt sig ud af partiet, skriver han på Twitter.

Det sker efter måneders kaos i partiet.

En række ledende medlemmer af partiet har forladt Alternativet de seneste dage efter hovedbestyrelsen har udtrykt tillid til politisk leder Josephine Fock. Hun har været anklaget for krænkende adfærd.

- Det har været et livsforandrende privilegium at være med til at rykke Danmark og dansk politik sammen med Alternativet.

- Selv om jeg nu har meldt mig ud af partiet og sagt mit job op, fortryder jeg ikke et sekund. Tak for turen - kampen mod status quo og klimakrise fortsætter, skriver Rune Langhoff på Twitter.

Han har ikke yderligere kommentarer, skriver han i en SMS til Ritzau.

- Rune - tak, tak, tak... for dig og alt det du har betydet - ikke bare for Alternativet, men også for mig personligt.

- Du er et meget, meget stort menneske. Og den skarpeste analytiske hjerne og spidsede pen. Det har været et privilegium, at arbejde sammen med dig. Tak fra hjertet!, skriver tidligere politisk leder for Alternativet på Twitter.

Det er har været voldsom uro i Alternativet siden Josephine Fock blev valgt som politisk leder 1. februar. Partiets folketingsgruppe havde foretrukket daværende politisk ordfører Rasmus Nordqvist.

Den 21. mart bragte Information en artikel, hvor en række anonyme kilder beskyldte Josephine Fock for kolerisk og krænkede adfærd, da hun sad i Folketinget for partiet i 2015 til 2018.

Hovedbestyrelsen har flere gange mødtes om sagen og flere medlemmer har lagt navn til kritikken. Lørdag udtrykte den altså tillid til Josephine Fock.

De seneste dage har en lang række ledende medlemmer meldt sig ud af partiet.

Ud over altså presseansvarlig Rune Langhoff har blandt andre tidligere talsperson Leila Stockmarr, medstifter Niko Grünfeld og medlem af hovedbestyrelsen Marianne Karlberg meldt sig ud.

Senere mandag holder partiets folketingsgruppe møde om, hvordan de forholder sig til udviklingen.