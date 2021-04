Flugtbilist tog lattergas - har farlige virkninger

Det har han selv forklaret i et tidligere retsmøde i Retten på Frederiksberg, hvor han er tiltalt for at have kørt påvirket af lattergas ved ulykken i oktober sidste år, hvor den lille pige blev dræbt på stedet.

Spørgsmålet i sagen er dog, om han var påvirket af lattergassen, da han kørte lige over i et T-kryds og ramte moren og den lille pige på fortovet. Han nægter selv, at han var påvirket, men det hævder anklageren.

Derfor er overlæge Dorte Fris Palmqvist fra Giftlinjen på Bispebjerg Hospital indkaldt i retssagen for at redegøre for virkningerne af lattergas. Hun kan dog ikke forholde sig konkret til sagen.

Normalt bruges lattergas som bedøvelsesmiddel hos eksempelvis tandlægen, hvor det blandes med ilt, men indtages det som rusmiddel, er det ren lattergas, forklarer hun.

- Når man inhalerer lattergas, kommer det ned i lungerne og det fortrænger den ilt, der er i lungerne, siger hun og fortæller om flere virkninger:

- Lattergas virker sløvende, beroligende, smertestillende og kan give hukommelsestab, siger hun og fortæller, at også sanserne kan blive påvirket.

Dorte Fris Palmqvist fortæller, at det har en hurtig virkning.

- Når du inhalerer, kommer det ret hurtigt ud i blodbanen og ret hurtigt ud af blodbanen igen. På cirka tre minutter er 70 procent ude af blodbanen - selvfølgelig hvis du lader være med at gentage, siger hun.

Den 21-årige bilist inhalerede lattergas fra en stor beholder tidligere på dagen for ulykken, men stoppede noget tid før, han kørte hjemmefra.

Overlægen bliver spurgt, om man kan få en overdosis.

- Det kan du meget nemt - især hvis du tager direkte fra en stor beholder, eller tager gentagne inhalationer fra de små grå beholdere, siger hun.

Hun fortæller, at man på den lange bane kan få nerveskader.

- Det typisk følelsesforstyrrelse - prikken i fødder og hænder. Der er typisk kognitive forstyrrelser, følelsesforstyrrelser - svært ved at gå og stå. Nogle har også fået blivende skader - andre kan genoptrænes, siger hun.

Den 21-årige bilist er også tiltalt for at være påvirket af kokain ved ulykken. Han flygtede fra stedet, og da han blev anholdt dagen efter, havde han kokain i blodet. Men han har forklaret, at han først tog kokainen efter ulykken.

Sagen fortsætter 14. maj.