Flixbus undskylder for overfyldte busser og retter ind

Flixbus fortæller samtidig, at man har lavet tiltag for at undgå lignende situationer i fremtiden, efter selskabet har mødt enorm kritik for fyldte busser under coronakrisen.

Busfirmaet Flixbus undskylder nu over for passagerer, der har måttet sidde i overfyldte busser under coronakrisen.

Blandt kritikerne er transportminister Benny Engelbrecht (S), der på grund af de fyldte busser tirsdag har indført et forbud mod, at fjernbusser er mere end halvt fyldte - et såkaldt maksimalbelæg.

Hos Flixbus fortæller man, at problemet blandt andet skyldes ændret forbrugeradfærd i påsken.

- Påskeperioden bød på abrupte forandringer i bestillingsadfærden hos vores passagerer. Desværre lavede mange af dem bestillinger i sidste minut, hvilket resulterede i, at der på nogle ture var flere passagerer end forventet.

- Vi må indrømme, at det overraskede os, og desværre havde vi ikke tid nok til at til at tilføje nok ekstra busser. Vi undskylder dybfølt over for de af vores passagerer, der følte sig ukomfortable i disse perioder med spidsbelastning, skriver Flixbus i en kommentar.

Flixbus skriver, at der er blevet indført nye sikkerhedsforanstaltninger i form af blandt andet mere rengøring, fysisk afstand mellem chauffør og passagerer.

Desuden fortæller Flixbus, at man er klar til at indføre de nye regler om maksimalbelægning med det samme.

Benny Engelbrecht siger i en pressemeddelelse tirsdag, at han er "fortørnet" over opførslen hos Flixbus.

- Jeg blev faktisk ret fortørnet over at se billederne med fyldte Flixbusser. Jeg syntes, at vores opfordringer om at undgå trængsel i den kollektive trafik har været ret klare og velbegrundede.

- Undgå smittespredning - følg sundhedsmyndighedernes anbefalinger.

Benny Engelbrecht siger endvidere, at Flixbus' tilladelse til at køre fjernbus vil blive taget fra dem, hvis de overtræder reglerne igen.