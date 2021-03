Flest danskere siger nej til at hente børn i Syrien

De skal hjem, lyder det. Men blandt danskerne siger knap halvdelen - 49 procent - nej til, at danske myndigheder skal arbejde aktivt for at hente børnene.

En sag om 19 børn med dansk tilknytning, som sidder i to kurdisk kontrollerede lejre i Syrien, har fået støttepartier og organisationer til at danne fælles front mod regeringen.

Det viser en ny måling, som Voxmeter har lavet for Ritzau fra 5. til 11. marts.

Samtidig siger 34 procent ja til at hente børnene, mens resten ikke har taget stilling.

Hos Dignity, Dansk Institut Mod Tortur, som spiller en aktiv rolle i debatten om at få børnene hjem, forstår direktør Rasmus Grue Christensen godt, at spørgsmålet deler danskerne, og at der kan være en modstand.

- Men vi mener ikke desto mindre, at vi har et moralsk og formentlig også juridisk ansvar for at modtage de her børn, siger han.

Dignity vurderer, at får man børnene hjem nu, er der en god chance for, at de med den rette behandling kan få et godt liv. Også selv om meget tyder på, de har traumer.

De lejre, børnene sidder i, er fangelejre for tilhængere af Islamisk Stat.

Forældrene har selv valgt at rejse afsted til Mellemøsten, hvor de er mistænkt for at ville slutte sig til den militante bevægelse.

Ifølge regeringen kan man ikke med juraen i orden hente børnene hjem og lade forældrene blive. Derfor står man fast.

Socialdemokratiets udlændinge- og integrationsordfører, Rasmus Stoklund, siger, at man ikke baserer sin politik på målinger eller for at "tækkes vælgere".

Men han er glad for at se, at en stor del af de adspurgte er enig i politikken.

- Jeg synes, det her er en utrolig vanskelig sag. Der er nogle børn, som er bragt i en tragisk situation, fordi deres forældre har truffet en absurd og vanvittig beslutning om at rejse ned og tilslutte sig et islamisk kalifat.

- Vi skal gøre, hvad der er rigtigt sikkerhedsmæssigt. Og der er jeg glad for, at en stor andel af dem, der er spurgt her, er enig i vores vurdering, siger Rasmus Stoklund.