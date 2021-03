Flest danskere afviser at hente børn i Syrien

Presset stiger for at hente børn hjem fra lejre i Syrien, men blandt danskerne siger flest nej, viser måling. Der mangler viden om mistrivslen, mener advokat.

De skal hjem, lyder det. Men blandt danskerne siger knap halvdelen - 49 procent - nej til, at danske myndigheder skal arbejde aktivt for at hente børnene.

En sag om 19 børn med dansk tilknytning, som sidder i to kurdisk kontrollerede lejre i Syrien, har fået støttepartier og organisationer til at danne fælles front mod regeringen.

