Flertal vil styrke ældres rettigheder under besøgsforbud

Kort inden vedtagelsen af en ny epidemilov tegner der sig pludseligt et flertal for at justere reglerne for besøgsforbud på landets plejehjem. Det skriver Jyllands-Posten.

Men Venstre har stillet et ændringsforslag, som blandt andet betyder, at ældre skal kunne klage til en uvildig instans over besøgsforbud i egen bolig.

Desuden skal indgrebet vare så kort tid som muligt, Styrelsen for Patientsikkerhed skal efterprøve forbuddets rimelighed, og borgerne skal opfordres til at medvirke frivilligt, før et forbud kan sættes i værk.

- Jeg synes, at det har været så forstemmende, at de ældre ikke har haft nogen retssikkerhed i deres egen bolig under nedlukningen. Vi vil sikre, at den retssikkerhed kommer, siger ældreordfører Jane Heitmann (V).

Forslaget bakkes op af en umage alliance bestående af Dansk Folkeparti, De Konservative, SF, Frie Grønne og Nye Borgerlige, der tilsammen har et flertal på 90 mandater.

Nye Borgerlige er imod epidemiloven, fordi den er for indgribende, men støtter ændringsforslaget, fordi det er en forbedring.

Hvilken uvildig instans, der skal behandle klager over besøgsforbud, skal drøftes mandag under en teknisk gennemgang i Folketingets Sundhedsudvalg.

Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) udtaler i en skriftlig kommentar, at besøgsrestriktioner ikke må være mere vidtgående end højst nødvendigt.

- Det har vi blandt andet nødvendigheds- og proportionalitetsprincipperne i epidemilovforslaget til at sikre. Vi har også sikret, at Styrelsen for Patientsikkerheds påbud maksimalt må vare fire uger ad gangen.

- Jeg vil dog straks gå i gang med at overveje, hvordan vi i øvrigt kan imødekomme de bekymringer, der synes at være politisk, siger han til Jyllands-Posten.

Den gamle epidemilov står til at udløbe fra marts, og derfor haster det med at få en ny på plads.