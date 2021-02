Flertal vil stramme krav til statsborgerskab

Støttepartier forlader forhandlinger, der skal stramme regler for statsborgerskab. EL kalder Venstres forslag for "sindelagskontrol". Der er på forhånd flertal.

Et politisk flertal er på forhånd enig om, at det skal blive sværere for udlændinge at få dansk statsborgerskab. Spørgsmålet er blot hvordan.

Allerede inden forhandlingerne gik i gang tirsdag, forlod De Radikale og Enhedslisten dem.

Det skyldes, at de har afvist regeringens forslag om, at det som udgangspunkt ikke skal være muligt at blive dansk statsborger, hvis man tidligere er idømt en fængselsstraf.