Flertal vil sende håndsprit-tyve i fængsel med ny hastelov

De seneste uger har der været eksempler på, at der blev stjålet håndsprit fra hospitaler. Eller at kriminelle udgav sig for at være fra sundhedsvæsenet for at få adgang til folks hjem.

Det siger justitsminister Nick Hækkerup (S) på et pressemøde onsdag. Hvis man stjæler håndsprit i dag, får man en bøde, men fremover skal man i fængsel.

- Det er undergravende for vores samfund, hvis kriminelle sår sprækker i den kæmpe indsats, der bliver gjort over hele landet.

- Der er tale om markante strafskærpelser. Der tegner sig et bredt flertal for at gennemføre lovgivningen, siger han.

Desuden skal folk, der forsøger at udnytte de milliardstore støttepakker, der er vedtaget for at hjælpe coronaramte virksomheder, have en hård straf.

- Regeringen vil hæve straffen, så den bliver fire gange så høj, som den er i dag, hvis en virksomhed svindler og udnytter de hjælpepakker, som Folketinget har vedtaget, siger justitsministeren.

På spørgsmålet, om hvorvidt regeringen har grundlag for at sige, at strengere straffe virker, svarer justitsministeren, at det handler om at vise, at samfundet tager afstand.

To tredjedele af Folketinget støtter, at det bliver fremsat som hastelovforslag, som endnu er under udarbejdelse. Det ventes fremsat torsdag.

Det skal anden- og tredjebehandles tirsdag i næste uge. Samme dag skal det træde i kraft, siger justitsministeren.

Politiet er glade for beføjelserne.

- Vi er glade for det klare politiske signal om, at hvis ikke man vil høre, så må man altså føle, siger rigspolitichef Thorkild Fogde.

Onsdag har Københavns Politi i samarbejde med Rigspolitiets Nationale Cyber Crime Center, NC3, beslaglagt en falsk hjemmeside, der reklamerede med salg af håndsprit.

Det advarer rigspolitichefen imod. Han nævner, at der desuden er oprettet domæner med coronaklingende navne i et forsøg på at franarre folk deres pinkode.

- Også her synes vi fra politiets side, at det er vigtigt at slå hårdt ned. Heldigvis har vi endnu ikke set mange af de forbrydelser, men det er vigtigt at være et skridt foran hele tiden, siger Thorkild Fogde.

Rigspolitichefen mener, at det vil have en effekt, selv om der ikke er entydig evidens for, at strengere straffe virker.

- Jeg tror, at det signal vil være mærkbart og have en effekt, siger Thorkild Fogde.

- Når en travl sygeplejerske fra et stort hospital skal fra den ene ende af hospitalet til den anden, nytter det ikke noget, at dispenseren for håndsprit ikke hænger på væggen, siger han.