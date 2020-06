Et politisk flertal har torsdag aftalt en økonomisk indsprøjtning for at holde luftfarten på vingerne. Men den bliver uden grønne krav til branchen.

Flertal vil redde luftfart uden grønne krav

Indenrigsflyvning er ramt af coronakrisen, og et flertal sikrer økonomisk indsprøjtning. Men det kritiseres for ikke at være nok og for at undlade grønne krav.

Dilemmaet består i, at luftfart er en af de store udledere af CO2, og at Danmark er i gang med en historisk omstilling for at blive mere klimavenlig.

Luftfarten har i både overført betydning og bogstaveligt talt haft svært ved at holde sig på vingerne under coronakrisen og har brug for en indsprøjtning.

