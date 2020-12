Flertal vil permanent kunne fratage pas fra fremmedkrigere

Hidtil har der været en udløbsdato - kaldet en solnedgangsklausul - som blev indbygget i en lov sidste år. Men Folketinget ventes fredag at stemme endeligt for at ophæve den efter et forslag fra regeringen.

Folketinget vil gøre det muligt at tage statsborgerskabet permanent fra formodede fremmedkrigere, der har mulighed for dobbelt statsborgerskab.

- Jeg synes, det har virket lige efter hensigten. Der er ti fremmedkrigere, der har fået frataget deres statsborgerskab, så deres pas virker ikke. Og der er ikke nogen af dem, der er indrejst i Danmark efterfølgende.

- Det er jeg godt tilfreds med. Jeg er særligt godt tilfreds med, at Folketinget signalerer, at det er med på, at loven fortsat skal virke, siger udlændingeminister Mattias Tesfaye (S).

Hidtil har det kun være muligt at frakende dansk statsborgerskab med dom, men sidste år lavede et borgerligt flertal loven om.

Dermed blev det muligt at fratage statsborgere deres danske pas, hvis de for eksempel rejser til Syrien eller Irak for at kæmpe mod Danmarks interesser.

Det blev muligt at frakende dem deres statsborgerskab administrativt uden krav om, at de skulle være dømt ved en domstol i Danmark.

Konkret skal den siddende udlændingeminister kunne fratage statsborgerskabet. Og det er ansvar, som Tesfaye tager alvorligt.

- Det er helt normalt, at myndighederne og ministre træffer afgørelser. Det kan også være afgørelser, der griber ret alvorligt ind i folks liv. Jeg tager det alvorligt, hver eneste gang jeg træffer en beslutning, siger han.

Han regner også med, at ministre efter ham vil være opgaven voksen.

- Jeg har tiltro til, at uanset hvem der sidder i min stol, så skal de nok træffe nogle fornuftige afgørelser. Og hvis der skulle blive truffet nogle forkerte afgørelser, så er vi jo et retssamfund, og så kan man indbringe det for domstolen.

Der er nu i alt ti personer, der har fået frataget deres statsborgerskab som følge af loven, der nu gøres permanent. En sag er under behandling i ministeriet.

Fem af de ti er indbragt for en domstol, der skal vurdere deres sag.

En række organisationer har kritiseret loven, fordi det er retssikkerhedsmæssigt stærkt betænkeligt.

Advokatrådet har forståelse for, at regeringen vil beskytte befolkningen mod, at fremmedkrigere kommer tilbage til Danmark.

Men rådet har været meget kritiske over for at ophæve solnedgangsklausulen.

I stedet for at ophæve solnedgangsklausulen er der behov for at højne retssikkerheden væsentligt.

Sådan har det lydt fra Institut for Menneskerettigheder. Det afviser et politisk flertal dog.