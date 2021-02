Ifølge Venstre og De Radikale tegner der sig et flertal for at øge muligheden for kompensation med 7000 kroner. I dag kan selvstændige søge om 23.000 kroner, mens lønmodtagere kan få op til 30.000 kroner i kompensation.

Et politisk flertal vil øge kompensationen til selvstændige, da mange har svært ved at betale regningerne efter en lang nedlukningen grundet coronapandemien.

- Venstre har stillet et beslutningsforslag og har flertal uden om regeringen, og så kan regeringen komme på banen. Men flertallet er etableret uden om regeringen, siger erhvervsordfører Torsten Schack (V).

Forslaget blev fremsat 2. februar, men har været et ønske blandt særligt borgerlige partier i månedsvis.

Oplevelsen er, at regeringen har været tøvende overfor at sidestille kompensationen. Ifølge Ritzaus oplysninger er regeringen nu positivt stemt over for forslaget.

Det skyldes nedlukningens længde, og at de seneste tal fra Danmarks Statistik viser, at mange små selvstændige efterhånden har opbrugt deres opsparing og kassekredit. Derfor er regeringen opsat på en mindre justering.

Der er en stigning i antallet af konkurser på 20 procent i forhold til december sidste år.

Regeringen har hidtil været skeptisk overfor forslaget, fordi selvstændige har mulighed for at arbejde, selv om de modtager kompensation. Den mulighed har lønmodtagere ikke.

Det er ikke alle, der får lønkompensation, som når grænsen på 30.000 kroner.

Ifølge regeringen får fuldtidsansatte i gennemsnit 22.000 kroner om måneden i lønkompensation. Det er mindre end loftet for selvstændige, der i dag er på 23.000 kroner.

Erhvervsorganisationer har længe talt for at hæve satsen til de selvstændige.

Til at starte med var niveauet for begge grupper på 23.000 kroner, men 30. marts valgte regeringen og arbejdsmarkedets parter at øge ordningen for lønmodtagere til 30.000 kroner.

Derfor mener Torsten Schack, at det er fair at øge loftet for selvstændige, selv om de må arbejde samtidig. Der var en "parallelitet" i starten af krisen, lyder det.

De Radikale mener, at det er på tide at sidestille ordningerne.

- Vi er bekymrede for, at en lang række selvstændige samt små og mellemstore virksomheder ikke har penge til at klare sig igennem nedlukningen, og det er et problem for virksomhederne og dem, der er ansat der, siger finansordfører Andreas Steenberg (R).

Regeringen har ifølge Ritzaus oplysninger indkaldt til forhandlinger fredag eftermiddag, hvor håbet er at indgå en aftale med regeringen samt en række partier.

Regeringen regner dog med en aftale i starten af næste uge. Tirsdag stemmes der om Venstres beslutningsforslag.

Regeringen vil også åbne for en "click and collect"-model, hvor kunder kan bestille varer hos mindre butikker og betale ved afhentning, ligesom man kender fra take away.

Mange mindre butikker har ikke en betalingsløsning på nettet.