Flertal vil give mere støtte til naboer til vindmøller

Den nye aftale skal give naboer til vindmøller og solcelleparker bedre mulighed for enten at sælge eller få økonomisk støtte. Samtidig vil kommuner blive kompenseret mere.

Det oplyser klimaminister Dan Jørgensen (S) efter tirsdagens forhandlinger.

- Vi er glade for at præsentere en aftale, hvor det for fremtiden bliver mere attraktivt at være nabo til vindmøller og solcelleanlæg.

- Vi har i Danmark brug for at reducere CO2-udledningen, så vi har brug for flere vindmøller. Og vi ved, at det samtidig ikke altid er lige sjovt at være nabo til. Så det gør vi noget ved nu, siger klimaminister Dan Jørgensen.

Som del af aftalen vil kommuner kunne få 88.000 kroner per opstillet MW vedvarende energiproduktion i form af eksempelvis vindmøller eller solcelleparker.

For almindelige borgere vil den nye aftale betyde, at folk, der bor tæt på nye vindmøller, vil kunne sælge deres bolig til dem, der opstiller vindmøllerne, til en pris vurderet af en uafhængig myndighed. Det vil ske i en afstand på fire til seks gange vindmøllens højde.

Den erstatter en tidligere ordning, hvor naboer fik ret til at købe sig ind i projekter.

Inden for fire til otte gange vindmøllens højde vil naboer - hvis de ikke sælger - kunne få 5000 kroner om året skattefrit. Naboer mindre end 200 meter fra et solcelleanlæg vil kunne få 2000 kroner om året.

- Vi forpligtiger nu opstilleren til at købe naboernes bolig - alternativt får de en check. Og så får kommuner en pose penge, som de kan bruge til deres aktiviteter.

- Så vi er glade for en bred aftale, der understøtter udbygningen af den grønne omstilling, siger Dan Jørgensen.

De nye regler vil gælde for nye projekter, der bliver startet fra 2020.

Wind Denmark, brancheforeningen for selskaber i sektoren, er glad for den nye aftale.

- På området for vind er vi overordnet meget tilfredse med, at der er fundet en balance, så de nærmeste naboer til vindmøller får bedre vilkår, og at lokalsamfund og kommuner atter kan se frem til en kontant gevinst, når de bidrager i den grønne omstilling, skriver Jan Hylleberg, administrerende direktør for foreningen, i en kommentar.

Dansk Energi støtter også op om den nye aftale.

- Vi er glade for, at politikerne har taget bestik af situationen og vil indføre et system, som i langt højere grad kompenserer naboerne til vindmøllerne og solcellerne direkte, siger Kristine Grunnet, branchechef for vedvarende energi i Dansk Energi.