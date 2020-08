Flertal vil forbyde udlejningsløbehjul i københavnske zoner

Partierne melder sig derfor klar til at indføre et forbud mod udlejning af løbehjulene i de dele af byen, hvor der er mest trængsel.

Elektriske udlejningsløbehjul medfører for mange ulykker og farlige situationer for fodgængere og cyklister.

I løbet af de kommende måneder skal Folketinget behandle en ny vejlov. Den giver kommunerne mulighed for at forbyde opstilling af udlejningsløbehjul på veje og gader.

Det bør man benytte sig af i København, hvis loven i sin endelige form tillader det, mener gruppeformand for Socialdemokratiet i København Lars Weiss.

- Vi kan se på statistikkerne, at elløbehjul fører til flere uheld og alvorligt tilskadekomne. Samtidig er der nogle steder i byen hård kamp om gaderummet til udeservering, ophold og vareudstilling. Så når vejloven er vedtaget, vil vi se på zoner, hvor der ikke må udlejes løbehjul, siger han til DR P4 København.

Den nye vejlov vil ikke forbyde kørsel på løbehjulene. Og det vil altså fortsat være tilladt at køre med løbehjul på cykelstier og gader. Men det vil være ulovligt for udlejerne at opstille løbehjul i de pågældende områder.

Ligesom Socialdemokratiet bakker Dansk Folkeparti i hovedstaden op om et forbud mod udlejningsløbehjulene i de dele af byen, hvor der er mange fodgængere og cyklister.

- Det er absolut noget, vi skal gøre brug af, for der er alt for mange færdselsuheld, skader og fald. Det er især risikabelt i Indre By, hvor der mange turister, så vi bakker op om et forbud dér, siger Finn Rudaizky, som er DF's medlem af Teknik- og Miljøudvalget i Københavns Kommune.

For Enhedslisten i København er det vigtigt, at cyklisterne føler sig så sikre som muligt, og derfor behøver et forbud mod udlejningsløbehjulene ikke være begrænset til Indre By, siger partiets medlem af Teknik- og Miljøudvalget i København.

- Det vil være nemmere at fjerne bilerne fra byrummet, hvis løbehjulene ikke afskrækker folk fra at bruge cyklen. Nu ser vi, hvad de andre partier spiller ud med, og så ser vi, hvor vidt vi kan gå, siger Gorm Anker Gunnarsen.

De tre partier sidder i alt på 6 ud af 11 pladser i Teknik- og Miljøudvalget i København.

Politikerne i København har tidligere fastlagt et loft på 3000 udlejningsløbehjul i hovedstaden.