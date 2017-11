Flertal vakler under Fanøs nye borgmester

I hvert fald siger to af de partier, der efter valget stillede sig bag Fanø Lokallistes Kristine Kaas Krog til TV Syd, at aftalen er opsagt.

Det skyldes, at de er fortørnede over, at den nyudpegede borgmester har meddelt, at hun vil gå efter en bredere konstituering.

- Konstitueringsaftalen er faldet på gulvet, siger Karen Jeppesen (SF) til TV Syd.

- Jeg er skuffet over og faktisk lidt vred over at skulle læse på Facebook at Kristine Kaas Krog åbenbart har inviteret alle andre med uden at informere os, siger Karen Jeppesen.

Christian Lorenzen fra De Konservative, der også er med i aftalen, siger:

- Vi er rystet over, at vores aftalepartner ikke har taget os med på råd, når hun går ud og ønsker en bredere konstitueringsaftale.

- Det er en helt ny situation, og det er bekymrende, at Kristine Kaas Krog på den måde eksploderer vores aftale.

De to partier er afgørende for, at Kristine Kaas Krog har kunnet samle et flertal på seks af kommunalbestyrelsens 11 medlemmer.

Også Alternativet er med i det flertal. Og partiets repræsentant, Sofie Valbjørn, er ikke enig med SF og K. Hun mener ifølge TV Syd, at konstitueringsaftalen stadig gælder.