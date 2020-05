Flertal presser regeringen til mere åbenhed om corona-beslutninger

- Regeringen fører en meget lukket politik på hele corona-området og har gjort det hele vejen hen, siger Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen.

- Det betyder, at hverken politikere, offentligheden eller forskere kan få indblik i de beslutninger, der bliver truffet, eller får indsigt i det, der ligger til grund for beslutningerne, siger Ellemann-Jensen.

Manifestet består af i alt otte punkter. Og det kommer, kort før partilederne skal mødes om den videre genåbning af samfundet. Forhandlingerne finder sted onsdag aften.

- Verden er i krise. Vi har aldrig prøvet at håndtere coronavirus før. Og det har aldrig været vigtigere, at vi deler vores viden.

- Der er akut brug for øget åbenhed. Og der skal langt mere til end, hvad regeringen og myndighederne hidtil har givet offentligheden indsigt i, står der i manifestet.

- Vi ønsker fuld åbenhed om alle data og alle beslutninger, der træffes i coronakrisen. Det vil betyde et mere fyldestgørende billede af coronaens udvikling.

- Det vil også bane vejen for bedre politiske beslutninger. Det vil betyde, at andre forskere kan kvalificere grundlaget og spille deres viden ind. Det vil give medier og offentligheden bedre mulighed for at gå beslutningerne efter i sømmene.

- Det vil øge borgernes tryghed og tillid, når der er indsigt og åbenhed og borgerne kan se, hvad meningen er med de beslutninger, der træffes, står der yderligere.

Ellemann-Jensen har længe kritiseret, at regeringen ikke inddrager de øvrige partier nok i beslutningerne. Så hvad skal sådan et manifest egentlig hjælpe?

- Forskellen nu er, at det her bliver præsenteret af et flertal i Folketinget. Så det skal regeringen gøre. Ellers slæber vi dem ned i Folketingssalen, og så tvinger vi dem til at gøre det, siger Ellemann-Jensen.