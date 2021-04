Flertal lemper udskældte regler for automatiske nedlukning

Et politisk flertal lemper fra fredag reglerne for automatisk nedlukning af sogne og kommuner.

Det bekræfter Stinus Lindgreen (R), som er formand for Epidemiudvalget, der onsdag har drøftet et udspil fra regeringen.

- Det er rigtig fornuftigt. Vi har set, at den gamle model havde nogle utilsigtede konsekvenser, så det var oplagt at rette op, siger han.

Udspillet har været ventet, næsten lige siden reglerne blev indført for nogle uger siden. De betyder, at et sogn bliver lukket, hvis smitten overskrider bestemte nøgletal.

Siden har der været en række eksempler på, at skoler og institutioner måtte sende elever og studerende hjem, selv hvis der ikke var en eneste smittet blandt dem.

Derfor skal reglerne nu ændres efter massiv kritik. Blandt andet har regeringens egne sundhedsfaglige eksperter kritiseret modellen, som de slet ikke var hørt til.

Fremover skal et sogn lukkes, hvis smitten overskrider mere end 500 smittede per 100.000 indbyggere og en positivprocent - andelen af smittede blandt de testede - over 2,5.

Det er dermed en lille lempelse af reglerne, som hidtil har været på 400 smittede og en positivprocent på to.

Skoler og institutioner uden smittetilfælde skal have lov til at genåbne, hvis et af tre nøgletal falder under grænseværdierne.

Det tredje nøgletal går ud på, at et sogn nedlukkes, hvis der er flere end 20 smittetilfælde over en uge. Det ændres der ikke på.

Stinus Lindgreen oplyser, at med de nye regler kan alle de sogne, der i dag er lukkede, åbne igen.

Som noget nyt skal Styrelsen for Patientsikkerhed kunne ophæve den tvungne nedlukning, allerede før den træder i kraft.

- Nu har vi en model, der er meget mere fleksibel, og som giver mere rum til, at kommunerne kan agere lokalt for at undgå at lukke helt ned.

- Og som også åbner for, at man kan åbne skoler, gymnasier og andet hurtigere end ellers, siger Stinus Lindgreen.