Flertal i Randers Byråd kræver handling efter TV2-dokumentar

Et flertal i Randers Byråd kræver handling, efter at en TV2-dokumentar har vist ældre beboere udsat for omsorgssvigt på plejehjem i Aarhus og Randers.

Alle partier og lister i Randers Byråd - på nær Socialdemokratiet og De Konservative - er enige om forslaget, skriver partierne bag flertallet i en mail.