Flertal giver lånere råderet over obligationer

Lånerne skal råde over obligationerne, når de får udbetalt obligationslån. Det skal skærpe konkurrencen, når realkreditinstitutter ikke afgør, om de vil udlevere obligationerne.

Et politisk flertal vil således tvinge erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) til at følge Konkurrencerådets anbefaling, så lånere råder over obligationer i obligationslån.

Så afgør låneren, om obligationerne sælges af realkreditinstituttet eller af en uafhængig rådgiver eller et pengeinstitut.

Regeringen har en aftale med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, De Radikale og SF om, hvordan de vil gennemføre Konkurrencerådets rapport.

Men Erhvervsministeriet havde gjort det frivilligt, om realkreditinstitutter ville udlevere obligationerne.

- Jeg vil nu tage sagen op med ministeren, så vi sikrer, at det, vi aftalte, nu også bliver ført korrekt ud i praksis, siger Socialdemokratiets erhvervsordfører Thomas Jensen.

Han får støtte fra Dansk Folkeparti, som ikke finder sagen afgørende.

- Men hvis der er andre - og det kan jeg forstå, at der er - som synes, at det er vigtigt, så er vi klar til at bakke op, siger Hans Kristian Skibby fra Dansk Folkeparti.

De Radikales erhvervsordfører, Martin Lidegaard, havde forstået, at lånerne fik råderet over obligationerne. Men Erhvervsministeriet ændrede et obligatorisk tilbud til et frivilligt tilbud imod Konkurrencerådets anbefaling.

- Det er den anbefaling, jeg og De Radikale har lagt størst vægt på i forhandlingerne, siger Martin Lidegaard.

- Jeg vil bede om at få sagen på næste forligskredsmøde, med henblik på at få ændret beslutningen til, at alle kunder skal tilbydes muligheden.

Hvis Folketinget står fast, kan realkreditinstitutter ikke nægte at overføre obligationerne til lånerne, som kan spare mange penge, mener indehaver Søren Ejlertsen fra rådgivningsfirmaet Realråd.

- Derfor er det et meget vigtigt punkt i listen over forslag fra Konkurrencestyrelsen, siger Søren Ejlertsen.