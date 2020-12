Erhvervsminister Simon Kollerup (S) er glad for igen at kunne præsentere hjælpepakker til alle danske virksomheder, der kan dokumentere væsentlig tilbagegang som følge af coronakrisen. Foto: Emil Helms/Ritzau Scanpix

Flertal genåbner forårets coronapakker

Som følge af den delvise nedlukning i 69 kommuner har et flertal besluttet at genåbne alle virksomheders mulighed for at få hjælp til husleje og lønudgifter.

Danmark - 11. december 2020 kl. 11:45 Af Ritzau Kontakt redaktionen

Sent torsdag aften blev det igen besluttet at dykke dybt i statskassen for at finde coronahjælp til landets virksomheder og selvstændigt erhvervsdrivende. De stigende smittetal har ført til delvis nedlukning af 69 kommuner, og derfor genåbner et flertal i Folketinget både virksomhedernes mulighed for at få kompenseret deres faste udgifter og lønnen til medarbejderne.

