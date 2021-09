Flertal enig om at forlænge forbud om minkhold i et år

Det oplyser minister for fødevarer, landbrug og fiskeri Rasmus Prehn (S) tirsdag. Det gør han ovenpå et møde, hvor han har drøftet sagen med ordførere fra Folketingets partier.

Regeringen vil foreslå, at forbuddet mod at holde mink i Danmark forlænges med et år til og med 2022, og den beslutning har opbakning fra et flertal i Folketinget.

På forhånd havde regeringens støttepartier givet udtryk for, at de bakkede op om et permanent forbud eller en forlængelse af forbuddet.

Det gjorde de blandt andet med henvisning til input fra Statens Serum Institut (SSI).

Tidligere tirsdag kunne Ritzau og andre medier erfare, at SSI fastholder sin vurdering fra juni. Her vurderes det, at hold af mink i Danmark efter 2021 kan medføre en sundhedsrisiko af "ukendt størrelse".

For nuværende er det bestemt ved lov, at hold af mink i Danmark er forbudt til og med 2021.

Med støttepartiernes opbakning kan regeringen få vedtaget en lovændring, der forlænger det nuværende forbud, da de tilsammen udgør et flertal i Folketinget.