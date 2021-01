Flertal i Folketinget enes om anklageskrift mod Støjberg

Han ønsker dog ikke at oplyse, hvad der er aftalt mellem partierne, da Inger Støjberg selv skal have en mulighed for at afgive sine kommentarer til udvalget.

Når det er sket, ventes et anklageskrift endeligt vedtaget om en uge.

Sagen er blevet hurtigt behandlet i Folketinget, da den forældes efter 10. februar, hvor det er femårsdagen for den "klart ulovlige" instruks om at adskille asylpar, der er sagens kerne.