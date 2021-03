Formand for SF Pia Olsen Dyhr vil ændre lovgivningen, så unge, der sendes på genopdragelsesrejse i udlandet, ikke mister deres danske opholdstilladelse. (Arkivfoto)

Artiklen: Flertal bakker op om hjælp til ofre for genopdragelsesrejser

Flertal bakker op om hjælp til ofre for genopdragelsesrejser

Med nyt udspil vil SF forhindre, at unge, der tvinges på genopdragelse, mister deres opholdstilladelse.

Hvis en teenagepige med udenlandsk baggrund i Danmark sendes på et ufrivilligt ophold i sine forældres hjemland, risikerer hun at miste sin danske opholdstilladelse, hvis den såkaldte genopdragelsesrejse trækker ud.

Det er urimeligt, mener SF. Partiet vil derfor ændre lovgivningen på området med et nyt udspil. Det skriver Information.

Med den nuværende lovgivning risikerer personer uden dansk statsborgerskab at miste deres opholdstilladelse i Danmark, hvis de opholder sig i udlandet i en længere periode. Også hvis opholdet er tvungent.

Men står det til SF, skal retsstillingen vendes om, så unge ikke risikerer at miste deres opholdstilladelse, hvis de sendes på genopdragelse.

De unge, der allerede har mistet deres opholdstilladelse, skal have lettere adgang til at få den igen, mener partiet.

- Det skal ikke være sådan, at de mest udsatte kvinder og piger i vores samfund bliver straffet dobbelt, siger formand Pia Olsen Dyhr til Information.

Forslaget kommer som en reaktion på bogen "Genopdragelsen", der blev udgivet i november sidste år. Den er skrevet af de tre journalister Anton Geist, Lasse Skou Andersen og Sebastian Abrahamsen.

Bogen handler om en ung kvinde, som tvinges på genopdragelse i Pakistan af sin far. Da det efter syv år lykkes hende at rejse tilbage til Danmark, har hun mistet sin tilladelse til at bo i landet.

Bogen beskrives som "en dokumentarisk beretning".

Flere andre partier har reageret på den unge kvindes fortælling i bogen og erklærer sig positive over for SF's udspil.

Enhedslisten lancerede selv tidligere på ugen et forslag, der ligger i tråd med det udspil, som SF fremlægger.

Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) oplyser, at embedsmændene i hans ministerium er ved at undersøge, hvordan man kan indrette loven eller praksis anderledes.

- Det er klart, at børnene ikke skal straffes for at være blevet sendt ufrivilligt på genopdragelsesrejse, skriver Tesfaye i en mail til Information.

Venstres udlændingeordfører, Mads Fuglede, bakker også op om udspillet.