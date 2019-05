Flertal afviser afstemning om EU-medlemskab: DF fastholder

For tre år siden viste en lignende måling, at 40,7 procent ønskede en afstemning. Dermed er der sket en kraftig udvikling siden målingen fra 2016, der blev foretaget, før briterne stemte for at melde sig ud.

Det giver god mening, mener politisk kommentator Hans Engell, der peger på uro på grund af brexit og i dele af verden.

- Derfor er der en meget stor del af danskerne, der ikke har lyst til at eksperimentere med vores medlemskab, men det er ikke det samme, som at de synes, at EU fungerer pragtfuld, siger han.

Det er den klassiske pragmatiske købmandsmentalitet, danskerne besidder, mener Hans Engell.

- Vi er et af de lande, der har den største samhandel per indbygger. Vi er økonomisk stærkt beroende på samarbejdet i EU, og vi har ikke lyst til at følge eksemplet med det britiske kaos med en situation, som er fuldstændig uafklaret, siger han.

Både Enhedslisten og Dansk Folkeparti har krævet en folkeafstemning om Danmarks fremtidige medlemskab. Førstnævnte har parkeret kravet, mens sidstnævnte holder fast.

Men det skal først ske, når der er et overblik over situationen, når briterne er trådt ud, understreger Peter Kofod (DF), der er spidskandidat ved valget til EU-Parlamentet på søndag.

- En afstemning er ikke aktuel her og nu, for vi skal kende de muligheder, danskerne kan vælge imellem, siger Peter Kofod.

Han mener, at det er naturligt, at der er sket et stor fald i antallet af personer, der gerne vil have en afstemning om medlemskab af unionen.

- Det er helt naturligt al den stund, at der er en kompliceret brexitproces i gang, hvor der er nogle meget kaotiske scener i det britiske underhus. Når vi kender resultatet, synes jeg, at det er fornuftigt at spørge danskerne, siger han.