Flertal af V-vælgere: Rigsret mod Støjberg er forkert

Inger Støjberg ses her, da Venstre 21. september 2019 i Herning Kongrescenter afholdt et ekstraordinært landsmøde for at finde en ny formand og næstformand, efter Lars Løkke Rasmussen og Kristian Jensens exit. Søndag afholdes endnu et ekstra ordinært landsmøde for at finde Støjbergs afløser som næstformand. Kun formand for Danske Regioner Stephanie Lose er kandidat til posten.

Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix