Mai Villadsen, ligestillingsordfører for Enhedslisten, kalder det et "presserende problem", at børn og unge under 18 år i dag ikke kan skifte køn juridisk. (Arkivfoto)

Flertal: Børn skal kunne skifte køn formelt

Politisk flertal skeler til norsk model, der tillader børn og unge under 18 år at skifte køn juridisk. Udtryk for bredere accept af transkønnede, siger forsker.

Siden 2014 har det været lovligt for personer over 18 år at få juridisk kønsskifte. Nu ønsker de fire partier at indføre en model, der også omfatter ikke-myndige personer.

Personer under 18 år skal have mulighed for juridisk kønsskifte.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her