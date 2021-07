Flere vil have coronalettelser for kulturen

Men når det kommer til teatre, spillesteder og kirker, er situationen en helt anden. Her er der fortsat afstandskrav, som mange steder betyder, at der kun er halvt fyldte sale.

Og de krav vil flere nu have set efter i sømmene.

For de nuværende restriktioner "giver på ingen måde mening", mener blå blok.

Derfor har Venstre sendt en forespørgsel til sundhedsminister Magnus Heunicke (S) om, at han skal afbryde sin ferie og holde et møde med partier om at fjerne flere coronarestriktioner.

- Vi mener, at vi skal have en gennemgang fra ministeren om, hvor restriktioner fortsat giver mening, og hvor de ikke gør.

- Og det er en drøftelse, vi gerne vil have med regeringen, så vi kan lempe, hvor det er muligt, siger Eva Kjer Hansen, der er Venstres fungerende politiske ordfører.

De gældende restriktioner er under udfasning, så flere af afstandskravene lempes 1. august. De skal efter planen fjernes helt 1. september.

Det er især biografer, teatre og spillesteder, der er underlagt skrappe afstandskrav.

I brancheorganisationen Dansk Teater vil direktør Peter Mark Lundberg også gerne have set de nuværende restriktioner efter.

- Vi synes ligesom alle andre, at det er lidt mystisk, at hele samfundet holdes åbent, men lige den snert, der hedder kulturliv, skal have ret hårde restriktioner, som gør, at man kan være ret få samlet, siger han.

Peter Mark Lundberg mener, at der lige nu sker en konkurrenceforvridning, fordi teatre må begrænse gæster, mens restauranter har åbne sluser.

- Det her er et problem, der rammer brancher, der allerede har været udfordret i et helt år. Det bliver bare forstærket, nu hvor folk har sommerferie og ikke i lige så høj grad kan bruge penge på kulturlivet, siger han.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra sundhedsministeren, der holder ferie.

Socialdemokratiets kulturordfører, Kasper Sand Kjær, siger dog, at han forstår frustrationen.

- Jeg forstår godt, at arrangører vil af med restriktioner. Det vil alle.

- Men så længe vi ikke er længere med vaccinerne, er vores udgangspunkt ikke, at vi skal lempe yderligere på de restriktioner, der står til at falde bort 1. august, siger han til TV 2.

Kontakttallet er tirsdag steget fra 1,2 til 1,3, hvilket vidner om en stigende epidemi, oplyser Sundhedsministeriet på Twitter.

Derudover er der det seneste døgn registreret 1055 nye smittetilfælde i Danmark, viser tal fra Statens Serum Institut.

Det tyder på, at det går i den forkerte retning, og at det ikke er oplagt at fjerne alle restriktioner.

Det vurderer Åse Bengård, ledende overlæge på Infektionsmedicinsk Klinik på Rigshospitalet.

- Det er ikke ligefrem noget, der peger i retning af, at vi skal give yderligere los. Om det er de rette restriktioner, vi har, hvor man giver lov til større sportsbegivenheder, mens mere stilfærdige begivenheder er underlagt restriktioner, kan man jo diskutere.

- Men jeg må sige, at jeg godt kan forstå, at man ikke får lyst til at løsne mere, sådan som det ser ud nu, siger hun.