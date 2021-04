Flere unge vælger STX i stedet for erhvervsuddannelser

Over en årrække er STX-uddannelsen steget i popularitet blandt de unge, mens erhvervsuddannelserne omvendt er blevet mindre populære.

Den tendens fortsatte sidste år. Det viser tal fra Danmarks Statistik.

Ifølge tallene havde 52,9 procent af de 25-årige kvinder, der sidste år havde gennemført en ungdomsuddannelse, fuldført en STX. Det er det, man kender som en almen studentereksamen.

For mænd var andelen sidste år noget lavere. Her var det 34,7 procent af dem, der havde gennemført en ungdomsuddannelse, som havde fuldført en STX.

For begge køns vedkommende har der været tale om stigende popularitet over en længere årrække. Det omvendte gælder for erhvervsuddannelserne.

Sidste år var det blot lidt over 30 procent af de 25-årige mænd med en gennemført ungdomsuddannelse, der havde fuldført en erhvervsuddannelse.

Endnu lavere var det for de 25-årige kvinder, hvor andelen var lidt under 20 procent.

Den faldende andel af unge, der fuldfører en erhvervsuddannelse, har i flere år været årsag til panderynker herhjemme.

Bekymringen er nemlig, at der vil komme til at mangle danske faglærte, og at man i stedet kommer til at være afhængig af udenlandsk arbejdskraft.

Ifølge Dansk Metal, fagforening for lønmodtagere inden for it, teknik og mekanik, viser en analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, at der vil mangle 99.000 faglærte i 2030, mens der vil være et overskud på cirka 50.000 med gymnasial uddannelse.

- Det er ikke nyt, at vi kommer til at mangle faglærte, men der er ikke blevet gjort nok, siger Claus Jensen, forbundsformand i Dansk Metal, i en pressemeddelelse.

Han mener, at man risikerer at sætte tusindvis af gode arbejdspladser på spil, og at man derfor bliver nødt til en gang for alle at få stoppet det, han kalder for "uddannelsessnobberiet".

- Det gavner hverken samfundet eller de unge, der bliver presset over i en forkert uddannelse for dem.

- Derudover skal vi have løftet flere ufaglærte til faglærte, og vi skal have flere praktikpladser, siger Claus Jensen.

En Yougov-undersøgelse foretaget på vegne af Dansk Metal viser, at kun to procent af danskerne mener, at erhvervsuddannelserne er den ungdomsuddannelse med størst prestige.

Anderledes ser det ud for gymnasierne. Her mener 37 procent af danskerne, at det er den ungdomsuddannelse med størst prestige.