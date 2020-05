Flere studenter vælger at lægge bøgerne på hylden for en stund, før de går videre til en ny uddannelse. (Arkivfoto).

Flere unge tager en pause før de læser videre efter gymnasiet

Flere og flere studenter tager en pause, inden de går videre fra gymnasiet og begynder på en ny, videregående uddannelse.

Det viser nye tal fra Danmarks Statistik.

Sidste år var der rekordfå studenter - 14 procent af 48.700 unge - som var i gang med en ny uddannelse, tre måneder efter de havde færdiggjort gymnasiet.

Året før var tallet 15 procent af studenterne, som gik direkte videre til et nyt studie.

Og i 2013 var det hele 24 procent, der gik direkte videre til næste uddannelse.

Det er især kvinderne, der lægger bøgerne på hylden, når de har fået studenterhuen på.

Ifølge DI kan der være meget fornuft i, at unge studenter tager et sabbatår efter deres studentereksamen.

- Men det er en bekymrende tendens, at så mange studenter tager flere sabbatår, for det er vigtigt, at studenterne ikke venter alt for længe med at gå i gang med en uddannelse.

- Derfor er det glædeligt, at studenter fra næste år nu også kan få vejledning om de mange muligheder på erhvervsuddannelserne mod hidtil kun om de videregående uddannelser, siger underdirektør Lone Folmer Berthelsen, DI.

Der er også en anden tendens, der gør sig gældende.

Studenter fra erhvervsrettede gymnasiale uddannelser er nemlig hurtigere til at gå i gang med en ny uddannelse end studenter fra de alment gymnasiale uddannelser.

Men forskellen er dog blevet indsnævret de senere år, fremgår det af meddelelsen fra Danmarks Statistik.

- Studenter fra de erhvervsgymnasiale uddannelser, hhx og htx, er lidt hurtigere til at komme i gang med en uddannelse og samtidig uddanner de sig i højere grad mod den private sektor end studenter med en stx. Derfor har vi brug for at få flere unge til at søge mod erhvervsgymnasiet, siger Lone Folmer Berthelsen.

Generelt gælder for de hurtige startere, at den største del søger mod universitetet.

Ifølge en undersøgelse fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) sidste år, havde 86 procent af de studerende, der begyndte på en videregående uddannelse i 2018, holdt et eller flere sabbatår.