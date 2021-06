Flere unge bruger produkter med tobak og nikotin - færre ryger

Det viser en ny rapport fra Statens Institut for Folkesundhed, hvor 13.530 unge i alderen 15-29 år i foråret har besvaret et spørgeskema om deres brug af tobaks- og nikotinprodukter.

Lotus Sofie Bast, seniorforsker i tobaksforebyggelse ved Statens Serum Institut, fremhæver to konklusioner fra rapporten, som sammenligner med tal fra 2020.

- De vigtigste resultater i den her rapport må være, at vi ser et fald i andelen af unge, der ryger cigaretter, på omkring to procentpoint.

- Til gengæld ser vi samtidig en stigning, når vi ser på det samlede forbrug - altså andelen af unge, som bruger mindst et tobaks- eller nikotinprodukt. Det er faktisk steget på et enkelt år fra 27 procent til 28,6 procent, siger hun.

Andre produkter end normale cigaretter kan for eksempel være e-cigaretter eller nikotinposer.

Hun er ærgerlig over, at det overordnede forbrug går i den forkerte retning. For der er gang i rigtig mange gode tiltag i Danmark, mener hun. Og det er svært præcist at sige, hvorfor det går den gale vej.

- Men det, vi kan se, når vi dykker nærmere ned i tallene og kigger på produkterne enkeltvis, er, at der også er en stigning på den gruppe af tobaksprodukter, vi kalder røgfritobak.

- Herunder ligger snus og sådan noget som tyggetobak, og så ligger der også de her nikotinposer, som er et forholdsvis nyt produkt på markedet, siger Lotus Sofie Bast.

Mens udviklingen for det overordnede forbrug ikke er som håbet, understreger rapporten, at det ser ud til, at tendensen med flere unge rygere for alvor er vendt.

Lotus Sofie Bast peger på, at prisstigninger på cigaretter kan være en del af årsagen.

- Noget af det, der blandt andet er sket det seneste år, er, at per 1. april 2020 satte man prisen på cigaretter op. Og der gik, som mange sikkert ved, nogle måneder, hvor man stadig kunne købe cigaretpakker til den gamle pris.

- Men jeg tænker, at det må være noget af den effekt, der har været, siger hun.

Undersøgelsen er lavet en gang før og bliver også gentaget de kommende år. Det skal give et indblik i, hvordan det går med de unges forbrug af cigaretter og nikotinprodukter.

Derfor er forhåbningen, at den også kan sige noget om, hvilken effekt tiltag som højere cigaretpriser, standardiserede tobakspakker og tobak gemt væk under disken har.