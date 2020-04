Flere test vil vise flere smittede blandt sundhedspersonale

Der vil komme flere og flere coronasmittede blandt personale i sundheds- og ældresektoren. Desuden vil det i takt med at flere bliver testet, også vise sig, at flere allerede er smittet med virusset.

- Der er flere og flere, der bliver bekræftet smittet ligesom i befolkningen. Ligesom i befolkningen er der et stort mørketal, men fordi vi tester personale hyppigere, vil vi forvente at se en større forekomst der, siger han.

Det er Sundhedsstyrelsen, der har ansvar for retningslinjer for, hvornår sundhedspersonale skal testes for coronavirus.

Onsdag blev retningslinjerne for test opdateret, og det betyder blandt andet, at det også er blevet lettere at henvise medarbejdere i sundheds- og ældresektoren med milde symptomer til test.

Det er sundhedsmyndighedernes ambition, at der kan blive testet 15.000 personer om dagen.

Fagforeningen FOA oplever bekymringer blandt dets medlemmer, der risikerer at bære coronavirus videre. Det gælder primært medlemmer, som arbejder i ældreplejen.

- Vi oplever bekymring blandt vores medlemmer om, at de kan være smittede, men også om de bærer smitten videre, siger Torben Hollmann, sektorformand i FOA, på pressemødet.

- Vi er klar over, at der er forsyningsproblemer med værnemidler, der er også problemer med forsyning af test, siger han.

Personalet i sundhedsvæsnet er generelt bange for at blive smittet med virus, fordi der er mangel på værnemidler, lyder det på pressemødet.

Foruden FOA er der repræsentanter for Dansk Sygeplejeråd, Lægeforeningen, Dansk Sygeplejeråd, FOA, Kommunernes Landsforening og Danske Regioner.

- Det kan ikke være meningen, de skal gå på arbejde med ondt i maven, og derfor skal vi gøre noget ved de her ting, siger Grethe Christensen, som er formand for Dansk Sygeplejeråd.