Flere tager bilen på ferie - det giver travlhed på vejene

- Vi forventer ikke de store problemer i løbet af fredagen, men lørdag skal man være opmærksom mellem klokken 11 og 15.

- Der vil være tæt trafik og måske også kødannelser, siger Brit Osted Nielsen, der er vagthavende i Vejdirektoratet.

Ferietrafikken kommer især til at være travl fra Sjælland mod Fyn og ned gennem Jylland.

Storebælt venter ligeledes ekstraordinær trafik i begge retninger alle weekender i juli og i den første weekend i august mellem klokken 10 og 15.

På grund af corona vil der formentlig være flere biler på vejene, som har gps'en indstillet til en destination uden for Danmark.

Det siger Jesper Ewald, der er salgs- og indkøbschef i FDM Travel.

Det skyldes, at mange særligt i år er tiltrukket af at kunne være i deres egen boble ved at køre i familiebilen.

- Der er rigtig mange, der vælger at tage udenlands i år og bruge bilen som transportmiddel. Vi kan mærke, at der er mange, der har en udlængsel efter at have holdt ferie herhjemme sidste år.

- Og med løsnede rejserestriktioner betyder det, at folk drager sydpå i egen bil, fordi det giver en sikkerhed. Her er de bogstavelig talt i deres egen boble, og hvis noget går galt, kan de vende 180 grader og tage hjem igen, siger han.

Også de danske færger får travlt de næste uger.

Det fortæller Jesper Maack, der er PR- og kommunikationschef hos Molslinjen, der driver færgefart til blandt andet Fanø, Samsø, Bornholm og over Kattegat.

- Det er tydeligt på færgebookingerne, at rigtig mange holder ferie herhjemme. Der er fuldt pres på stort set alle færger i vores netværk lige nu, siger han.

Derfor er det ikke Molslinjens anbefaling, at man lørdag og søndag i de kommende uger tager chancen og kører mod færgeterminalerne uden en booking. Især ikke hvis destinationen er Samsø og Bornholm.

Men i udkanten af de store rejsedage er det muligt at få billet, lyder det.

Falder valget på en kør-selv-ferie, gælder det om at være opmærksom på, hvor trafikken kan være travl.

Mange gps'er har trafikvarslinger. Men ellers er det klogt at slå trafikmeldinger til på radioen.

Vejdirektoratet kan ikke oplyse om situationen omkring de massive oversvømmelser nogle steder i Tyskland, men henviser til at orientere sig på bilistforeningen Adacs hjemmeside, adac.de.