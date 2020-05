Flere statsskove åbner for overnatning i telt

Fra i dag er det tilladt at slå telt op i yderligere 77 steder af de statsejede skove.

Dermed er der blevet åbnet op for fri teltning i mere end 275 af de danske skove.

Det oplyser Miljø- og Fødevareministeriet onsdag i en pressemeddelelse.

Initiativet kommer som følge af, at mange danskere har skulle ændre deres ferieplaner på grund af coronavirusset,

- Vi bruger naturen rigtig meget i denne særlige tid, hvor der er behov for plads og højt til loftet.

- Mange vil holde sommerferie herhjemme, og der er plads til alle, hvis vi blot spreder os, siger miljøminister Lea Wermelin.

Hun uddyber, at initiativet med fri teltning giver flere danskere mulighed for at gå på opdagelse i naturen.

Hos Spejderne har man tidligere efterspurgt mere fri teltning i Danmark.

Derfor er bevægelsen glad for, at der nu er bedre mulighed for at kunne overnatte i naturen.

- God adgang til naturen er afgørende for, at børn, unge og voksne kan få gode friluftsoplevelser og samtidig lære at tage vare på vores fælles natur.

- Med knap 80 ekstra skove til fri teltning bliver der bedre mulighed for, at flere kan tage på små eventyr i naturen og opleve magien ved at sove i det fri, siger formand for Spejderne, Kristine Clemmensen-Rotne.

Fri teltning betyder, at man må slå sit telt op i bestemte statsskove uden at booke på forhånd eller spørge om lov.

For at beskytte naturen er der dog regler for, hvordan teltningen skal foregå.

Eksempelvis må man højst slå to telte op ved samme sted, og teltene må ikke være større end et 3-mands-telt. Derudover må man kun overnatte en enkelt nat på det samme sted.

Initiativet henter inspiration fra allemandsretten, som er kendt fra Sverige.

Interessen for at overnatte i den danske natur er stigende.

Ifølge Miljø- og Fødevareministeriet var der i marts og april over 50 procent flere bookinger af lejrpladser sammenlignet med sidste år.