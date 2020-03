Flere ønsker i år at blive optaget på en videregående uddannelse via kvote 2. Det viser årets ansøgertal, som i år ligger over 56.000, oplyser Uddannelses- og Forskningsministeriet. Det er en stigning på ti procent fra året før. (Arkivfoto).

Flere søger ind på videregående uddannelser via kvote 2

Fristen for kvote 2-ansøgninger er i år blevet udskudt en uge. For første gang siden 2016 er flere søgt ind.

56.688 har i år søgt ind på en videregående uddannelse via kvote 2. Det står klart, efter at fristen er overskredet søndag klokken 12.00.

Det oplyser Uddannelses- og Forskningsministeriet i en pressemeddelelse.

Således har flere søgt om optagelse via kvote 2 i år sammenlignet med sidste år. Her ansøgte 51.622 personer.

Faktisk har antallet af ansøgere været faldende siden 2016, hvor 56.794 personer søgte via kvote 2.

Det høje ansøgertal glæder uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen (S).

- Det er dejligt, at vi har så mange mennesker, som har lyst til at uddanne sig og bruge de muligheder, vi har i Danmark, som er ret unik.

- At man gratis kan uddanne sig, og at der er lige adgang, uanset hvilket hjem man kommer fra, siger hun i pressemeddelelsen.

Kvote 2 er for personer, der gerne vil vurderes på andet end karaktergennemsnit fra en gymnasial uddannelse, når de søger ind på en videregående uddannelse.

Fristen i år skulle oprindeligt have været søndag den 15. marts. Den blev imidlertid udsat en uge på grund af situationen med coronavirusset i Danmark.

Det har også medført, at flere uddannelsesinstitutioner, som normalt har krav om, at ansøgere skal møde frem som et led i vurderingen, enten må skubbe eller ændre optagelsesvurderingen.

Ifølge Ane Halsboe-Jørgensen bliver der på uddannelsesinstitutionerne arbejdet hårdt på at få løst udfordringerne.

- Jeg er i tæt dialog med uddannelsesinstitutionerne om, hvordan de kan håndtere det på den bedst mulige måde.

- Alle arbejder på at være så fleksible som muligt. Men der er også brug for, at alle viser forståelse for situationen og har tålmodighed, i forhold til at vi ikke kan finde svar på alle spørgsmål nu, siger hun.

Ministeriet oplyser, at de enkelte uddannelsesinstitutioner løbende vil informere om eventuelle ændringer - både direkte til ansøgerne og på deres hjemmesider.

Coronavirusset har umiddelbart ikke påvirket fristen for at søge om optagelse via kvote 1. Den er indtil videre fortsat den 5. juli klokken 12.00.

Desuden ventes alle ansøgere fortsat at få svar på deres uddannelsesønsker 28. juli.