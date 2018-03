Flere søger erhvervsuddannelse - men flest vælger gymnasiet

Stigningen på lidt under et procentpoint kommer efter flere år, hvor andelen af unge, der har søgt en erhvervsuddannelse, er faldet. Årets søgning når det højeste niveau siden 2014.

Undervisningsministeren glæder sig over udviklingen.

- Det er skønt at se, at vi har fået knækket kurven, så der er flere unge, der vælger en erhvervsuddannelse, siger Merete Riisager (LA).

Der er dog stadig et stykke vej til regeringens målsætning om, at 30 procent skal søge en erhvervsuddannelse i 2025.

- Vi skal helt klart have tallet længere op. Blandt andet ved at se på, hvordan vi kan styrke de praktiskfaglige fag i udskolingen, men også ved at se på kvaliteten af erhvervsuddannelserne, siger Merete Riisager.

Næsten hver tredje, der søger en erhvervsuddannelse, vælger en såkaldt eux-uddannelse, hvor man både får et svendebrev og en studenterhue, som giver mulighed for at søge videre på en videregående uddannelse.

Søgningen til eux-uddannelserne er steget fra 30 procent i 2017 til 32 procent i år og står for en stor del af stigningen til erhvervsuddannelserne. Det bekymrer ikke uddannelsesministeren.

- Med eux holder eleverne alle veje åbne. Det kan være, de arbejder som faglært et par år og senere læser videre. Det er til gavn for både den enkelte og samfundet. Men det er klart, at vi gerne vil tiltrække flere unge til erhvervsuddannelserne i det hele taget, siger Merete Riisager.

De gymnasiale uddannelser er fortsat de mest populære, og knap tre ud af fire unge vælger en gymnasial uddannelse. Søgningen er dog faldet fra 74 procent i 2017 til 73,1 procent i år.