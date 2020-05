Flere skud blev affyret ind ad vindue i Søborg

- Vi efterforsker sagen og været i gang for at sikre spor, siger vagtchef Morten Steen fra Københavns Vestegns Politi.

Skuddene gik igennem en rude til en lejlighed i stuen. Ingen blev ramt.

Såfremt nogen var i området omkring gerningstidspunktet, vil politiet meget gerne høre fra dem, lyder det fra politiets vagtchef.

Overfor Ekstra Bladet ønsker politiet ikke at svare på, om sagen kan være banderelateret.

På grund af en voldelig konflikt mellem personer i to bander i hovedstadsområdet besluttede politiet i øvrigt fredag at forlænge fem visitationszoner.

De omfatter afgrænsede områder i Husum og Rødovre samt på Amager, Nørrebro og Frederiksberg.

I zonerne har politiet tilladelse til at visitere personer og ransage for eksempel biler uden at have en konkret mistanke.

Normalt skal en betjent have en sådan konkret mistanke, før han eller hun kan få lov til at kigge i folks lommer.

Visitationszonerne gælder frem til 29. maj.