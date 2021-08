Flere sagsbehandlere skal kigge på afghanske tolkes sager

Tolke, der har arbejdet for de danske styrker i Afghanistan, kan i øjeblikket søge om hjælp via den såkaldte tolkeaftale. Gennem den kan de i sidste ende komme til Danmark for at søge asyl.

Forsvarsministeriet skriver tirsdag i en pressemeddelelse med henvisning til Forsvaret, at der de seneste år ikke har været ansat tolke for det danske forsvar i Afghanistan.

Alligevel øges antallet af sagsbehandlere, som skal se på ansøgningerne fra tolkene. Antallet fremgår ikke.

Det sker for at sikre, at "alle ansøgninger, der måtte komme, kan behandles meget hurtigt".

- Alle tolke og andre lokalt ansatte, der har været ansat af Forsvaret i Afghanistan, er omfattet af den såkaldte tolkeaftale.

- Alle ansøgninger behandles under hensyntagen til den ændrede sikkerhedssituationen i Afghanistan, ligesom tidligere afviste ansøgere til hver en tid kan anmode om genoptagelse af deres sager, står der.

I sidste uge lød det fra regeringens støttepartier SF og Enhedslisten til TV 2, at partierne mener, at afghanere, der har arbejdet for de danske styrker, skal evakueres til Danmark.

Det skal ske, i takt med at Taliban er ved at overtage kontrollen med landet. Efter at USA og den internationale koalition har trukket styrker ud af landet efter omkring 20 års tilstedeværelse, har Taliban ganske hurtigt taget magten i flere regioner.

Og det kan være farligt for dem, der har arbejdet for de danske soldater. Blandt andet USA har meddelt, at de vil evakuere de ansatte, der har arbejdet for amerikanerne i Afghanistan.

Mens det bliver diskuteret politisk, om Danmark skal evakuere afghanske tolke og ansatte i Afghanistan, bliver de tilbudt et gyldent håndtryk for at tage deres afsked.

Det skrev TV 2, der har set papirer og talt med afghanske ansatte på den danske ambassade i Kabul, i sidste uge.

Ifølge TV 2 er de ansatte blevet tilbudt 100.000 kroner i gyldent håndtryk samt udbetaling af ferie, pension og en bonus efter anciennitet.

Udenrigsministeriet oplyste efterfølgende, at ansatte, der tager imod tilbuddet, ikke afskærer sig selv fra at søge hjælp fra Danmark efterfølgende. Og at tilbuddet er givet, fordi man står over for at skulle reducere antallet af lokale medarbejdere.