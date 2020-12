Flere problemer besværliggør start på kæmpesag om narko

15 mænd er tiltalt for indsmugling af 9000 kilo kokain, og med forsvarsadvokater, pårørende og dusinvis af politifolk og fængselsbetjente, giver det et mylder af folk til fredagens retsmøde.

Det er en besværlig proces fredag i Københavns Byret at komme i gang med den uden sammenligning største narkosag i dansk retshistorie. En sag, der går under navnet "Goldfinger".

For at kunne rumme de mange mennesker har byretten henlagt sagen til et lokale i Nicolai Eigtveds Gade i udkanten af Christianhavn.

Lidt før klokken 09 ankom de tiltalte. De var fordelt i flere biler, hvor de sad stuvet sammen med politifolk.

Sammenstuvning vil man gerne undgå på grund af coronasituationen. Derfor fører rettens vagtpersonale også en nidkær kontrol med, hvor mange folk der bliver lukket ind i lokalet.

I første omgang blev flere pårørende til de tiltalte bedt om at gå igen. Det vakte nogen frustration, ikke mindst da en af de afviste opdagede, at den ene anklagedes mor, havde fået lov til at komme ind.

Det endte imidlertid med, at alle fik plads i det flere hundrede kvadratmeter store lokale.

Her blev sagen planmæssigt sat i gang med, at anklager Annika Jensen læste sagens anklageskrift op. Efterfølgende kunne de 15 forsvarsadvokater - en efter en - fortælle, at deres klienter nægter sig skyldige.

Advokaterne mener i øvrigt, at sagen helt bør afvises på grund af det anklageskrift, som indgår i sagen. Det er nemlig blevet ændret for et par uger siden i forhold til det oprindelige. Og det i en grad, som ifølge advokaterne ikke er i orden.

Sidst på formiddagen er sagen endnu ikke kommet i gang. Advokat Christian Bjerrehus har bedt om en pause til at gennemgå materiale, som forsvarsadvokaterne først har modtaget fredag morgen.

Det drejer sig om et 130 siders langt powerpoint-show, som anklagemyndigheden skal bruge i sin forelæggelse af sagen.

Anklager Annika Jensen har beklaget den sene fremsendelse og havde ingen indvendinger mod ønsket om en pause.

Københavns Byret har afsat 54 dage til behandlingen af sagen. Der ventes dom i september 2021.

Fire personer er allerede dømt i udløbere af hovedsagen. Blandt dem er den hovedtiltaltes hustru, som er dømt for hæleri, fordi hun har modtaget og brugt fem millioner kroner, som stammede fra kriminalitet.