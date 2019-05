Flere politibetjente øger pres på anklagere

Det er pointen fra Foreningen af Offentlige Anklagere. Her taler man om et voksende arbejdspres.

Flere politibetjente er blevet et slagnummer i valgkampen til Folketinget. Men politikerne har en tendens til at glemme, at det også kræver flere anklagere, hvis der skal komme en hurtig reaktion.

- Når man opnormerer politistyrken, betyder det også et øget antal sager. Og dem skal juristerne i anklagemyndigheden jo tage sig af, siger foreningens formand, senioranklager Line Scharf.

- Man har et stort fokus på gaden og på det, der er umiddelbart synligt. Men man glemmer, at de flere sager også skal behandles, og at der skal komme en afgørelse hurtigt, siger hun.

For nylig vakte det opsigt, at Arbejdstilsynet havde givet et påbud til Københavns Politi på grund af forholdene for de anklagere, der beskæftiger sig med organiseret kriminalitet i Særlig Efterforskning Øst.

Arbejdstilsynet har også varslet en nærmere kontrol af arbejdsmiljøet hos en anden gruppe anklagere, der beskæftiger sig med sager om tyveri, vold og andre sager på Bellahøj i Københavns Politi.

Tal fra politiet viser, at betjentene i Københavns Politi rejste 18 procent flere sigtelser i 2018 sammenlignet med det foregående år.

Derimod er antallet af sager, som juristerne i Københavns Politi sendte til retten, stagneret. Det fremgår af oplysninger fra Domstolsstyrelsen.

Dermed kunne man tro, at sagsbunkerne er vokset ret dramatisk hos anklagerne. Imidlertid siger chefanklager Ida Sørensen, at man ikke kan sammenligne tallene. En sag hos anklagemyndighed og politi er ikke det samme som en sag ved domstolene.

Chefanklageren erkender dog, at arbejdsmængden er vokset.

- Det er rigtigt, at der er kommet flere sager til de lokale anklagere, og at der er tilgået flere sager end normalt fra politiet, siger hun.

Hun er ikke i stand til at sige noget om stigningen. Det kræver en nærmere optælling, lyder det.

- Vi sørger for at have fokus på en hurtig sagsbehandling, og derfor skal der dagligt ske en prioritering, siger chefanklageren.

Ritzau har spurgt hende, om det øgede arbejdspres skyldes en ubalance mellem antallet af betjente og antallet af anklagere.

- Det vil jeg ikke diskutere og gå ind i, siger hun.