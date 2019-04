Flere personer ramt ved skyderi i Rungsted

- Det er endnu for tidligt at sige noget om motiv. Vi efterforsker i flere retninger. Det kan dog ikke udelukkes, at hændelsen kan være banderelateret.

Ifølge et vidne ved navn Jesper, som B.T. har talt med, er mindst en person ramt i hovedet, og mindst en person er ramt i benet.

Vidnet kom angiveligt kørende sammen med sin hustru ad Rungsted Strandvej.

- Vi steg ud af bilen, og der lå en person, som var blevet ramt i benet, siger vidnet til B.T.

- Lidt længere fremme på vejen lå en person, som var blevet ramt i hovedet. Ham var der allerede nogle henne ved, så vi gik hen til ham, der var ramt i benet.

- Jeg sad ved ham, mens politiet begyndte at komme til stedet.

Anmeldelsen om skudepisoden er ifølge Nordsjællands Politi kommet ind klokken 18.03. Politiet opfordrer videre borgere i området til at følge betjentes henvisninger.

De sårede er ifølge politiet fragtet med politieskorte til behandling.

Der er et massivt opbud af betjente på stedet, oplyser Nordsjællands Politi. Ud over oplysningerne på Twitter har politiet ikke flere oplysninger at give.

B.T.'s billeder viser, at mindst fem ambulancer og to lægebiler har været på stedet. Fire af ambulancerne er ifølge B.T. kørt fra stedet.

Ekstra Bladets mand på stedet oplyser, at mindst to mænd er blevet iklædt såkaldte dna-dragter, der bevarer tekniske beviser på tøjet.

Et vidne ved navn Jakob Olrik siger til Ekstra Bladet, at man kunne høre "en hel salve skud blive affyret". Et unavngivent vidne siger til B.T., at man kunne høre fem til seks skud efterfulgt af et brag.

TV2 News kan fortælle, at politiet har oprettet en afspærring mere end hundrede meter fra gerningsstedet. Billeder fra stedet viser også en helikopter, der kredser i luften over området.