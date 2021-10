Flere penge til at GPS-overvåge ulvebestanden

Pengene skal blandt andet gå til at GPS-overvåge ulvene i Danmark. På den måde kan man følge ulvenes færden og holde øje med, om bestanden svinder.

Det fortæller miljøminister Lea Wermelin (S) på et samråd torsdag.

- Vi forventer de nye initiativer iværksat i løbet af det første halvår næste år, siger hun.

Ud over at GPS-overvåge ulvene skal pengene gå til to andre initiativer: dialogmøder med lokale borgere og trailere med nyttigt udstyr til frivillige hjælpere i områder med ulve.

Møderne skal ifølge ministeren være med til at kvalificere ulvedebatten med fakta.

Desuden skal en informationskampagne gøre flere husdyrholdere opmærksom på de ordninger om erstatning ved ulveangreb på husdyr og tilskud til opsætning af ulvesikrede hegn, der er, lyder det.

Miljøminister Lea Wermelin blev på samrådet bedt om at gøre rede for, hvordan det står til med ulvebestanden i Danmark.

Ifølge ministeren viser den seneste opgørelse, at der er 15 ulve i Danmark.

Ni af ulvene er stedfaste, fire er hvalpe og to af ulvene formodes at være strejfende, oplyser ministeren.

Og så fortæller hun, at der til dags dato har der været ti ulveangreb på husdyr mod 43 hele sidste år.

- De tal vi ser nu på antal angreb kunne tyde på, at den forvaltning, der har været, virker, og at der ikke er angreb bag de hegn, vi har ulvesikret, siger Lea Wermelin.

Erling Bonnesen fra Venstre og Pia Kjærsgaard fra Dansk Folkeparti spørger blandt andet ministeren, hvad hun mener om, at der skal være ulve i Danmark.

Her understreger Wermelin, at hun grundlæggende er imod ulve i Danmark, men at EU's habitatdirektiv foreskriver det.

- Jeg mener, at Danmark er for lille et land til ulven.

- Vi har for høj en befolkningstæthed, og jeg har stor forståelse for dem, der kan føle sig utrygge, og for landmænd, hvis husdyr angribes af dem, siger hun.

