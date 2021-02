(ARKIV) En stribe partier i Folketinget vil hurtigt sikre, at også fri- og privatskoler får hjælp til at teste lærere.

Flere partier vil have covid-19 test til privatskoler

Fri- og privatskoler vil ikke få samme støtte af kommunerne til at teste for covid-19 som Folkeskoler.

Det rejser kritik af regeringen, at landets fri- og privatskoler selv skal stå for eventuelle covid-19 test i forbindelse med genåbning.

En lang række partier undrer sig over, at skolerne ikke får samme hjælp til at begrænse smitten med covid-19 og kræver, at regeringen får løst problemet.

- Selvfølgelig skal elever og lærere på landets friskoler kunne gå lige så sikkert i skole og på arbejde som landets elever og lærere på folkeskolerne.

- Vi vil ikke acceptere den forskelsbehandling, skriver Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, på Facebook.

Ifølge Børne- og Undervisningsministeriet var der i 2020 1080 folkeskoler i Danmark og 551 friskoler og privatskoler i Danmark.

At fri- og privatskoler ikke vil få samme hjælp til test fra kommunen fremgår af et brev, som Kommunernes Landsforening (KL) har sendt til kommunerne, skriver mediet Skolemonitor.

På landet Folkeskoler vil kommunerne have ansvaret for at teste pædagoger, lærere og andre flere gange om ugen for at mindske udbredelsen i covid-19.

Hvis fri- og privatskoler vælger at ansætte testere kan de blive oplært af kommunen. Men det vil altså være fri- og privatskolernes ansvar at sikre testning.

Til Skolemonitor skriver Kommunernes Landsforening, at det ikke er "kommunernes ansvar" men statens og at kommunerne ikke har hjemmel til at teste på fri- og privatskoler.

Det problem mener en stribe partier dog, at regeringen må løse.

- Det er temmelig absurd, og det må regeringen hurtigt gøre noget ved. Virus er jo ligeglad med, om den spredes på en folke- eller en friskole.

- Derfor er det selvfølgelig et nationalt ansvar at bekæmpe epidemien også her. Så problemet må løses hurtigst muligt, siger Enhedslistens corona-ordfører, Peder Hvelplund.

SF's gruppeformand, Jacob Mark, skriver på Twitter:

- Coronavirus kender ikke forskel på folkeskoler og friskoler. Selvfølgelig skal der også stilles testkapacitet til rådighed for de frie grundskoler. Er helt overrasket over, at det overhovedet skal være en debat, skriver SF's børneordfører, Jacob Mark, på Twitter.

Også regeringens tredje støtteparti, De Radikale, vil have hurtig handling.

- Det er ret vildt, at man åbenbart ikke har tænkt fri- og privatskolerne ind i de her planer.

- Coronavirus er jo ligeglad med, hvilken form for skole, der er tale om. Vi mener, at skolerne skal behandles ens. Derfor har vi også overfor ministeren krævet det her ændret, skriver partiet børne- og undervisningsordfører, Lotte Rod.