Flere partier vil gøre pakke til erhvervslivet større

Folketinget behandler fredag formiddag den hjælpepakke til erhvervslivet, finansminister Nicolai Wammen (S) præsenterede tirsdag. Der er støtte til forslagene, men de bør gå endnu længere, mener blandt andre regeringens støtteparti De Radikale.

Tirsdag fremlagde regeringen en pakke med tre konkrete tiltag. Udskydelse af A-skat og AM-bidrag for samlet 90 milliarder kroner. Udskydelse af moms for store virksomheder for estimeret 30 milliarder kroner og en forøgelse af det beløb, firmaer må have stående på deres skattekonto hos staten.

- Vi står i en ekstraordinær og alvorlig situation. Det er en særlig situation, hvor vi har et ansvar for at passe på hinanden og vores samfund.

- Vi er nogen, der har stået her før. Jeg har stået her i 2008 og 2009, hvor vi arbejdede nat og dag for at lave bankpakker for milliarder.

- Vi skal kunne handle resolut og holde hånden under den danske økonomi og danske lønmodtagere. Det er det, vi gør dag, siger skatteminister Morten Bødskov (S) ved præsentationen af loven.

Tiltagene skal fredagen igennem behandles i Folketinget. Og selv om der er bred støtte til hjælpen til erhvervslivet, vil flere partier have udvidet støtten.

- Passer vi ikke på vores virksomheder, så vil mange job forsvinde. Derfor er Venstre også positivt indstillet over for disse her tiltag.

- Men vi så gerne, at tiltagene var mere ambitiøse. Vi så gerne, at regeringen gik endnu mere drastisk til værks, siger Venstres skatteordfører Louise Schack Elholm.

Hun og Venstre foreslår - på linje med De Radikale og Dansk Folkeparti - at ordningen også omfatter B-skat. B-skat bliver betalt af mange specielt mindre erhvervsdrivende.

- Det er rigtig godt, at forslaget holder hånden under virksomheder. Men spørgsmålet er, om det er nok? Burde vi ikke tage flere initiativer nu, inden det er for sent?, siger Dansk Folkepartis Dennis Flydtkjær.

- Vi kunne også udskyde betalingen af en række afgifter i brancher, der er særligt hårdt ramt. Det kunne være ølafgiften, siger han.

Flere partier ser også gerne, at udskydelsen af skat og moms bliver længere, og at også mellemstore og mindre virksomheder kan udskyde moms.

- Dette her er ikke godt nok. Der skal mere til, siger Liberal Alliances skatteordfører Ole Birk Olesen.