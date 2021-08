Flere partier støtter op om færre lovforslag på programmet

Sådan lyder det fra folketingspolitiker Rasmus Jarlov (K) og politisk leder for De Radikale Sofie Carsten Nielsen, efter at statsministeren i et interview med Politiken har sat fokus på dårlig arbejdskultur i Folketinget.

Mette Frederiksens (S) idé om at komme med færre lovforslag kan være med til at forbedre kulturen på Christiansborg.

Netop de to har tidligere markeret sig i debatten om en opslidende, usund og forhastet arbejdskultur i politik.

- Et af hovedproblemerne er, at der er for meget lovgivning. Det gør det svært at tage sig nok tid til hvert enkelt lovforslag, siger Jarlov.

I interviewet med Politiken siger Frederiksen, at det vil kræve "en fælles forståelse mellem regering og Folketinget, hvis vi skal sanere lovprogrammet".

Det er Jarlov enig i, og han mener, at det nu er et spørgsmål om at sætte handling bag ordene.

- Hvis vi vil, så kan vi sagtens lave det om. Det er udelukkende et spørgsmål om at erkende behovet og gøre noget ved det. Det ligger 100 procent hos politikerne at kunne lave det om, siger han.

Både han og Carsten Nielsen er meget positivt stemte over for, at statsministeren vil tage debatten om arbejdskulturen nu og mener, at regeringen har en afgørende rolle at spille.

R-lederen kalder færre lovforslag en "god idé at kigge på". Men hun har også forbehold.

- Det må ikke blive en undskyldning for at luge ud i noget, som man ikke lige orker - for eksempel at komme videre med den grønne omstilling og bekæmpe klimaforandringerne. Det kunne jeg godt blive bekymret for, siger hun.

Carsten Nielsen sagde til Folketingets afslutningsdebat, at "der er noget galt på Christiansborg", mens Jarlov i et Facebook-opslag har kritiseret de natteforhandlinger, som har præget coronalovene.

De Radikales politiske leder har dog svært ved at se, at man helt kan komme problemerne med forhandlinger, der nogle gange slutter midt om natten, til livs.

- Man kan ikke tage forhandlingslogik ud af alt. Der vil være nogle tidspunkter, hvor det er nu, at der skal forhandles, siger hun og tilføjer:

- Men jeg synes, at det er gået for langt, og at det bliver for dårligt forberedt. Det synes jeg er en helt relevant kritik.

Til Politiken har SF-formand Pia Olsen Dyhr sagt, at også hun er enig i, at lovprogrammet bør "saneres".

Lovprogrammet er regeringens katalog over de lovforslag, den forventer at fremsætte i løbet af folketingsåret.