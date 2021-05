Flere partier savner indsats mod grooming i overgrebspakke

SF og De Radikale kritiserer, at regeringen ikke med det samme er klar til at kriminalisere grooming.

Regeringens støttepartier tager positivt imod et udspil med ni tiltag, der skal slå hårdere ned på voksne, der begår overgreb mod børn. Udspillet har dog en stor mangel, hvis man spørger SF og De Radikale.

Der er nemlig ikke med det samme tiltag, der gør grooming af børn strafbart. Grooming er, når en voksen opbygger en relation til børn - eksempelvis online - med det formål begå overgreb.

- Børn skal beskyttes mod den manipulation, de risikerer at blive udsat for, når en voksen søger at skabe et forhold til dem. De kan ikke gennemskue det, og de er lette ofre på nettet.

- Derfor skal det meget klart signaleres, at den ofte langvarige proces, som gerningsmænd udnytter til at skabe et tillidsforhold gennem børnenes spil, chatfora og lignende, skal være kriminaliseret, skriver SF's retsordfører, Karina Lorentzen Dehnhardt.

På det sociale medie Twitter skriver De Radikales retsordfører, Kristian Hegaard:

- Ærgerligt at regeringen ikke med det samme er klar på at kriminalisere grooming mod børn og unge. Det ønsker De Radikale indarbejdet i lovgivningen hurtigst muligt.

I sit udspil omtaler regeringen grooming, men forslaget indebærer, at der skal nedsættes en arbejdsgruppe, der skal se på, om der er behov for at ændre straffeloven.

- Arbejdsgruppen vil i den forbindelse navnlig have til opgave at se på behovet for en selvstændig bestemmelse om grooming, og om sextortion i tilstrækkelig grad kan straffes efter de gældende regler i straffeloven. Og om fremkomsten af digitale platforme, der udbyder, formidler eller faciliterer sugardating og lignende, bør give anledning til en justering af for eksempel rufferiparagraffen, skriver regeringen i udspillet.

Arbejdsgruppen skal være færdig inden udgangen af 2021.

- Det er ærgerligt, at det skal syltes i et udvalg i endnu længere tid. For i den tid er der jo børn, der går glip af den retsbeskyttelse, der følger med, siger Karina Lorentzen.