Flere partier ønsker undersøgelse af corona-håndteringen

Enhedslisten, Dansk Folkeparti og SF ønsker således en kommission, der skal undersøge forløbet og de tiltag, der blev gjort.

Så langt går Socialdemokratiet imidlertid ikke, men er enig i, at hele indsatsen skal evalueres, oplyser Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) i et skriftlig svar til avisen.

- Det er de erfaringer, vi tager med fra disse uger og måneder, der skal sikre, at vi står endnu bedre rustet til at håndtere en sundhedskrise som denne, hvis den skulle ramme os igen.

- Men lige nu arbejder regeringen og alle myndigheder i døgndrift på at bringe Danmark så godt igennem denne krise som muligt. Det er det, vi lige nu først og fremmest er optagede af, siger ministeren til Jyllands-Posten.

Det er blandt andet spørgsmålene om valg af strategi, eller om Danmark var forberedt godt nok på epidemien, som partierne ønsker skal undersøges.

Venstre og De Radikale ønsker også en grundig undersøgelse, men Venstre har ikke taget stilling til formen på undersøgelsen.

SF er et af de partier, der har taget stilling til undersøgelsens form og ønsker en kommission. De ser gerne, at håndteringen af epidemien bliver gransket.

- Skal vi have lagre med værnemidler, endnu mere sundhedspersonale, og skal vi sørge for at få vaccineproduktion igen? Det her forløb skal være en krog til at få kigget vores system efter i sømmene. Én ting er at finde fortidens syndere - og der er klart nogen - men det skal bruges til at ruste os til fremtiden, siger formand i SF, Pia Olsen Dyhr, til Jyllands-Posten.

Konservative ønsker en evaluering, men understreger, at coronakrisen først skal håndteres.