Flere partier ønsker alle feriepenge udbetalt hurtigst muligt

En lang række af Folketinget partier fra begge politiske fløje vil gerne have, at alle fem uger af de indefrosne feriepenge skal udbetales hurtigst muligt.

Torsdag spillede regeringen ud med to uger.

Meldingen fra SF, De Konservative, Enhedslisten, Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige er, at alle fem uger skal ud til danskerne.

I Venstre vil man dog ikke lægge sig fast på, hvor mange uger der skal udbetales.

- Vi ser det i sammenhæng med den økonomiske stimulipakke, der skal laves. Derfor er vi åbne for at bringe feriepengene i spil, siger finansordfører i Venstre, Troels Lund Poulsen.

Venstre har blandt andet foreslået at halvere momsen som et middel til at stimulere økonomien.

Lund Poulsen understreger, at det kan blive nødvendigt at bringe feriepengene i spil under forhandlingerne.

- Hvis vi ikke kan få flyttet regeringen, så skal vi bringe feriepenge endnu kraftigere i spil, end det som regeringen lægger op til med de to uger, siger han.

Anderledes klar er meldingen hos regeringens støtteparti SF.

- Vi ser helst alle feriepengene udbetalt. Det vil give mest mulig effekt i økonomien. Det er en hurtig, effektiv og billig måde at sparke gang i økonomien på, siger beskæftigelsesordfører i SF, Karsten Hønge.

Han understreger dog, at de to uger, som regeringen har spillet ud med, er bedre end ingenting.

De indefrosne feriepenge er et resultat af den nye ferielov, der blev gennemført i 2019. Den vendte optjeningen af feriepenge om, og dermed stod danskerne til at få et års "ekstra" feriepenge udbetalt.

Udbetalingen ville dog først ske, når man havde ret til folkepension.

Samlet drejer det sig om omkring 100 milliarder kroner før skat groft baseret på fem ugers ferie. To ugers feriepenge, som regeringen lægger op til, er dermed omkring 40 milliarder kroner.

Enhedslisten mener ligeledes, at alle feriepenge skal til udbetaling. Partiet ønsker stadig, at alle udeboende voksne med en relativt lav indtægt får en check på 10.000 kroner.

- Vi synes kun, det er rimeligt, at lønmodtagerne får alle feriepengene udbetalt, og hvis det allerede kan ske til sommer, vil det være fantastisk, siger erhvervsordfører Victoria Velasquez (EL).

De Konservative har også den holdning, at alle fem uger skal ud til borgerne.

- Jeg har det sådan, at hvis der ikke er noget til hinder for at udbetale dem, så synes jeg, at man skal gøre det. Det er folks egne penge, siger formand Søren Pape Poulsen.

Dansk Folkeparti mener også, at det bør være alle fem uger. Finansordfører René Christensen håber, at pengene går til forbrug.

- De skal til udbetaling så hurtigt, som det teknisk muligt kan lade sig gøre. Det kan godt være, at det skal være i to etaper, siger han.

Forhandlingerne om sommerpakken fortsætter hen over weekenden.