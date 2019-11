Både De Radikale og Enhedslisten bifalder, at et borgerforslag, der vil forbyde salget af blandt andet Roundup til private, har rundet 50.000 stemmer og derfor skal behandles i Folketinget. (Arkivfoto)

Flere partier håber på endeligt opgør med Roundup

Politikerne på Christiansborg skal snart stemme om, hvorvidt Roundup og andre plante- og insektmidler skal være totalt forbudt at bruge for private.

Det er resultatet af, at et borgerforslag om et sådant forbud har fået 50.000 underskrifter, og det derfor skal behandles i Folketinget.

Ifølge Zenia Stampe, De Radikales natur- og miljøordfører, har partiet faktisk allerede stillet et beslutningsforslag, der er identisk med borgerforslaget.

Det har man, i tilfælde af at borgerforslaget ikke ville få nok støtte inden for fristen på 180 dage.

- Vi var ikke sikre på, om det ville nå det. Derfor var det meget vigtigt for os, at Folketinget under alle omstændigheder kom til at behandle forslaget om at forbyde Roundup på offentlige arealer og private grunde, siger Zenia Stampe.

Hun er ikke nervøs for, at det ene forslag kan tage fokus fra det andet, nu hvor to identiske forslag skal til at behandles i Folketinget.

- Det er jeg overhovedet ikke bekymret for.

- Vi har faktisk set det som en del af det samme projekt. Forstået på den måde at hvis ikke der kom nok underskrifter til borgerforslaget, så ville vi stille det, siger hun.

Hos Enhedslisten fortæller miljø- og naturordfører Mai Villadsen, at partiet har stillet forslag om forbud mod Roundup flere gange - dog uden held.

Hendes håb er, at miljøminister Lea Wermelin (S) nu vil følge i andre landes fodspor og forbyde brugen af Roundup i private og offentlige haver.

- I Enhedslisten ønsker vi at gå endnu længere og også forbyde brugen af Roundup i landbruget, siger Mai Villadsen.

Hovedpersonen bag borgerforslaget er Christiane Bjørg Nielsen, der nok mest er kendt for at have spillet karakteren "Kandis" i "Pyrus"-julekalenderne.

At borgerforslaget kun sigter efter et forbud mod privat brug, skyldes ifølge hende, at det er mere realistisk at få vedtaget, end hvis man også gik efter et forbud i landbruget og andre erhverv.

- Vi har ikke taget landbruget med i det her forslag, fordi det gør det nok lidt nemmere. Det havde nok været rigtig svært at håndtere, hvis vi også forsøgte at ændre noget for industrien.

- Vi kan kun drømme om, at det kommer i næste ombæring, siger Christiane Bjørg Nielsen.

Stoffet glyfosat er af danske landmænd blevet brugt i årevis til nedvisning af korn, raps og ærter for at sikre en ensartet høst samt mod ukrudt.

Stoffet er imidlertid mistænkt for at være sygdomsfremkaldende. Både Østrig og Tyskland har fremlagt planer om et forbud mod glyfosat, og i USA er der tilkendt erstatninger for kræft udløst af at have benyttet glyfosat.

Glyfosat bliver blandt andet brugt i ukrudtsmidlet Roundup.