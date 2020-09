Flere partier aflyser årets landsmøde grundet corona

Venstre og De Konservative aflyser deres fysiske landsmøder i efteråret, mens Socialdemokratiet aflyser sit landsmøde til et senere tidspunkt.

Aflysningerne skyldes den stigende udvikling i smitte med coronavirus, som har medført restriktioner og ændrede rejsevejledninger.

Socialdemokratiet oplyser til Ritzau, at landsmødet udskydes, fordi statsminister Mette Frederiksen (S) et par dage inden partiets stormøde kommer hjem fra et topmøde i Bruxelles.

På grund af Danmarks rejsevejledninger for erhvervsrejser til Belgien skal statsministeren isoleres og testes for coronavirus og kan dermed ikke kan deltage.

Partiernes landsmøder skulle efter planen være afholdt i september og oktober.

Socialdemokratiets og De Konservatives landsmøde var begge planlagt til den 26. september i henholdsvis Aalborg og Herning.

De Konservative oplyser til Ritzau, at partiets landsmøde stadig afholdes på den pågældende dato, men at det kommer til at foregå online.

Venstres landsmøde skulle være afholdt 3. oktober ligeledes i Herning. Her arbejder man i øjeblikket på at finde ud af, om landsmødet kan afholdes online i stedet, siger partiets politiske ordfører, Sophie Løhde, til Ritzau.