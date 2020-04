Flere mistænkte er anholdt i mørkelagt aktion

Her vil man ikke fortælle, hvorfor flere patruljer onsdag eftermiddag var til stede under en større aktion i Nyborg.

Men han ønsker ikke at fortælle, hvad de anholdte mistænkes for.

- Aktionen udløber af en sag fra en anden politikreds, så for ikke at ødelægge deres efterforskning, undlader jeg at fortælle yderligere, siger vagtchefen.

Den anden politikreds er Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

Politiets arbejde i Nyborg stod på fra klokken 16 til klokken 18 og foregik i midtbyen. Ud over anholdelserne brugte betjente tid på at undersøge området.